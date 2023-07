DNCG : la réaction de Sochaux

C’était attendu, c’est désormais officiel. Comme prévu, la DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé la rétrogradation de Sochaux en National 1. Le club doubiste paie son incapacité à combler un déficit estimé à 8 M€. Une situation face à laquelle les Lionceaux ont réagi sur leurs réseaux officiels.

«Dès avant la rétrogradation en National 1 prononcée le 28 juin dernier par la DNCG dans le cadre de l’examen de sa situation au titre de la saison sportive 2023/2024, le FC Sochaux-Montbéliard s’est appliqué à réunir les garanties qui lui manquaient. Le FCSM a réduit sa masse salariale drastiquement et a réalisé des mutations de joueurs, mais avait besoin d’une couverture de son propriétaire, le Groupe Nenking, pour couvrir le déficit prévisionnel au 30 juin 2024. Au regard de la situation du marché immobilier chinois qui s’est à nouveau détériorée au deuxième trimestre 2023, le Groupe Nenking n’a pas été en mesure de dégager la trésorerie adéquate pour combler le déficit prévisionnel du FC Sochaux-Montbéliard. C’est donc sans cet élément à fournir concernant un virement bancaire en provenance de Chine que le FCSM s’est présenté ce mardi 11 juillet devant la DNCG d’appel. Cette dernière a confirmé sa décision de rétrogradation en National 1. La Direction du FC Sochaux-Montbéliard s’associe à la peine de tous les supporters et tous les salariés du Club, et regrette les conséquences de cette situation. Le FCSM s’emploie dès à présent à présenter un nouveau budget lui permettant d’évoluer en National 1 en 2023/2024», indique le communiqué.

