Real Madrid, PSG : Javier Tebas confiant pour Sergio Ramos

Alors que Sergio Ramos négocie un nouveau contrat avec le Real Madrid, son bail actuel expirant en juin, le Paris Saint-Germain se serait immiscé dans le dossier selon la presse ibérique. Véritable intérêt parisien ou jeu d'agent pour faire grimper les enchères ? Quoi qu'il en soit, pour Javier Tebas, il est hors de question de voir filer le défenseur merengue.

« Je veux que Messi joue en Liga, et que Sergio Ramos joue en Liga. On a eu des départs importants, mais on est prêt pour que ça nous touche le moins possible. Je pense que Sergio Ramos restera au Real Madrid », a scellé le patron du championnat espagnol dans un évènement organisé par la Liga ce mardi. Affaire à suivre...