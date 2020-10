PL : Patrick Bamford et Leeds s'offrent Aston Villa

La Premier League nous offrait un duel très intéressant ce vendredi soir en ouverture de la 6e journée. En effet, la surprise Aston Villa (2e, 12 points) recevait le Leeds United de Marcelo Bielsa (10e, 7 points). Auteurs d'un sans faute (4 victoires, 4 matches), les Villans ne comptaient pas stopper leur série. Les Whites, eux, devaient relever la tête après un revers et un nul.

Après une première période sans un but, les visiteurs ouvraient le score grâce à Bamford (55e, 0-1). Boostés par ce but, les joueurs de Marcelo Bielsa insistaient et Bamford marquait un doublé pour le 2-0 (67e). Derrière, l'attaquant anglais voyait même triple pour sceller la victoire des siens (74e, 0-3). Avec les trois points pris ce soir, Leeds United passait 3e au classement, juste derrière Aston Villa.