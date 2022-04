Ballon d'Or : Mesut Özil vote Benzema

La Ligue des Champions rappelle souvent aux gens pourquoi le football est un sport à part. La demi-finale aller entre Manchester City et le Real Madrid mardi soir à l'Etihad Stadium n'a pas dérogé à la règle. Les deux équipes ont offert un spectacle et un scénario incroyable que tout les adorateurs de football ont dû apprécier.

Mesut Özil, ancien joueur du Real Madrid, était évidemment devant sa télévision pour assister à cette rencontre. Ancien partenaire et ami de Karim Benzema, l'Allemand, comme beaucoup d'observateurs, souhaite voir le Français remporter le Ballon d'Or, comme il l'a dit dans un tweet à la fin du match : «Quel match fantastique 🤯 Donnez à mon gars Benzema le Ballon D'Or.» L'évidence de voir KB9 remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles semble se dessiner match après match.

What a fantastic game 🤯 Give my boy Benzi the Ballon D'Or 👑☝🏼 #MCIRMA @Benzema @ChampionsLeague