Ligue 2 : Rodez répond à Annecy après les accusations de triche

Rodez monte au créneau. En réponse au communiqué publié par Annecy ce dimanche, faisant état de suspicions de triche élaborée par le club ruthénois vendredi soir face à Bordeaux, Rodez a fermement condamné les propos du club haut-savoyard. Pour rappel, si la LFP venait à octroyer une victoire sur tapis vert à Rodez suite aux incidents, Annecy en paierait directement les frais au classement, et serait officiellement relégué en National 1.

«Suite au communiqué du Président d’Annecy publié ce jour, le Rodez Aveyron souhaite réagir. Le fait que M. Faraglia suspecte ouvertement et publiquement que le club soit responsable de tricherie élaborée est une honte. Ces propos sont inadmissibles, on ne peut pas dire dans un même élan que les violences sont inacceptables et faire le procès de la victime de ces mêmes faits de violences. Le Rodez Aveyron Football se réserve le droit de donner toutes suites judiciaires à de tels propos», peut-on lire sur le compte Twitter de Rodez.

