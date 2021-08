Le Real Madrid a étudié la possibilité de quitter LaLiga pour aller en Premier League !

La suite après cette publicité

Cet été, on ne peut pas dire que le Real Madrid est très actif sur le marché des transferts car seul David Alaba, libre après la fin de son aventure au Bayern Munich, est arrivé dans la capitale espagnole. Et la Casa Blanca fait parler d'elle pour d'autres sujets. Il y a bien évidemment le dossier Kylian Mbappé qui est l'objectif principal des Merengues, sans oublier le projet de Super League qui a énormément fait parler il y a quelques semaines. Mais en coulisses, le président Florentino Pérez a aussi travaillé sur un tout autre sujet, et il a de quoi surprendre.

Dans son édition du jour, le quotidien Mundo Deportivo ne parle quasiment que de ça et en fait même sa une : «Madrid envisage d'aller en Premier League» ! C'est tout simplement le gros titre sur la première page du quotidien espagnol qui lâche donc une véritable bombe ce samedi matin. Lassé des attaques du président de LaLiga Javier Tebas, le club madrilène a tout simplement étudié la possibilité de quitter le championnat espagnol prochainement.

Florentino Pérez voulait la Premier League

Entre l'opposition de Javier Tebas au projet Super League ou encore l'accord conclu par ce dernier avec le fonds d'investissement CVC, Florentino Pérez en avait clairement marre de ses nombreux «coups de couteau dans le dos» comme l'écrit MD dans ses colonnes, même si les tensions entre les deux hommes ne datent pas d'hier. Du coup, le boss madrilène a étudié plusieurs possibilités, dont celle d'aller en Premier League, le championnat le plus suivi de la planète.

Mais comme l'explique le quotidien, le «Brexit» est un obstacle de taille pour la faisabilité de l'opération. Des informations ont aussi été prises par Pérez sur la Bundesliga en Allemagne, et la Serie A en Italie. Une information qui risque de faire énormément parler à l'heure où le Real Madrid va lancer sa saison 2021/22 de Liga face à Alavés ce samedi soir (22h).