L’équipe de France U18 dévoile sa liste pour le Tournoi Maurice Revello

Nouvelle édition du Tournoi Maurice Revello également connu comme le Tournoi de Toulon et qui se déroulera du 1er au 18 juin. Pour l’occasion, l’équipe de France U18 se présentera avec un joli contingent. Dans la poule de l’Arabie Saoudite, du Costa Rica et du Venezuela, les Bleuets tenteront de faire aussi bien que l’an dernier et le treizième titre glané face au Venezuela (2-1).

Cette fois, pas de Sékou Mara, Maghnes Akliouche ou encore Lucien Agoumé qui ont remporté la dernière compétition. Néanmoins, il y a du talent avec notamment le Lillois Leny Yoro tout comme le Lyonnais Saël Kumbedi en défense, le Parisien Warren Zaïre-Emery ainsi que le Rennais Désiré Doué dans l’entrejeu, le Monégasque Eliesse Ben Seghir et le Munichois Mathys Tel en attaque. À noter la présence d’Andrea Dacourt, fils de l’ancien joueur Olivier Dacourt.

