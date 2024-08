PSG : Bradley Barcola impressionne Vikash Dhorasoo

Vikash Dhorasoo est dithyrambique concernant Bradley Barcola. Plus que par la vitesse supersonique de l’attaquant français, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est notamment dit épaté par la maturité de l’ex-Lyonnais dans la zone de vérité. «Il est impressionnant vu du stade. Quelle vitesse ! Ce qui m’épate, c’est qu’il ne se trompe pas dans ses choix. À son âge (21 ans), il sait juger les situations. C’est quelqu’un de très imprévisible : on ne sait pas s’il va rentrer, frapper ou centrer. C’est difficile de défendre sur lui et c’est même difficile de réaliser des prises à deux : on l’a vu sur le deuxième but où il monopolise trois défenseurs et laisse des espaces pour ses partenaires. Il fait peur, tout simplement.», a déclaré Dhorasoo dans les colonnes du Parisien.

Auteur de trois buts lors des deux premiers matchs en Ligue 1 du PSG, Bradley Barcola s’impose comme l’arme offensive numéro du club francilien en ce début de saison. Sur le côté gauche de l’attaque parisienne, laissé libre après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le tout jeune international français (5 sélections) crée des différences et impressionne les observateurs. Le joueur d’origine togolaise est, après cette deuxième journée de championnat, le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Mason Greenwood, lui aussi auteur de trois réalisations.