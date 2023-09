Equipe de France : Didier Deschamps vole au secours de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Entre Didier Deschamps et Paul Pogba, c’est un contrat de confiance qui s’est signé il y a déjà longtemps. Si le sélectionneur n’a jamais fait non plus de cadeau au milieu de terrain, il l’a toujours protégé au plus fort des quelques tempêtes qui ont secoué sa carrière. Et ce dernier lui a bien rendu en privilégiant l’équipe de France, aussi bien avec des prestations de haut niveau en Bleu qu’au niveau de sa santé (avec son refus d’être opéré pour tenter de jouer le dernier Mondial).

Mais cette fois, qu’en est-il ? Paul Pogba a été suspendu pour cause de contrôle antidopage positif, à la testostérone, le 20 août dernier, en marge de la première journée de Serie A. Pogba était resté sur le banc de touche, mais c’est lui qui avait été désigné pour un contrôle anti-dopage, qui risque de lui coûter plusieurs mois, si ce n’est plus, de sa carrière. Après la défaite de l’équipe de France face à l’Allemagne, Didier Deschamps a été invité à réagir sur ce nouveau fait marquant, sur TF1.

Deschamps ne croit pas au dopage de Pogba

« Evidemment très surpris. Je n’ai pas les éléments. Donc il y aura des choses qui vont suivre. Il y a tellement de choses qui, s’accumulent, qui lui tombent dessus, c’est difficile. J’ai échangé par message avec lui, mais j’aurais le temps de parler un peu plus dans les jours qui viennent pour avoir plus d’éléments », a-t-il d’abord déclaré, avant de donner son sentiment plus précis sur la question. Pense-t-il que Pogba puisse se doper ?

« Je ne peux pas imaginer ça. Le connaissant, par rapport à tout ce qu’il a dans la tête. Je me rappelle certaines discussions avec lui sur le vaccin contre le Covid. Après, la substance elle y est. A moins qu’il y ait contre-expertise ou quoi que ce soit. Après le pourquoi du comment, je pense pas que lui-même sache malheureusement. Il faudra un peu de temps. C’est dur pour lui, je l’ai toujours soutenu. Ce nouveau fait négatif, ça fait un de plus », a-t-il regretté. Paul Pogba appréciera sûrement les mots de réconfort de son sélectionneur, en public, alors qu’il traverse une mauvaise passe qui n’en finit plus de durer. En zone mixte, Kingsley Coman a aussi eu une pensée pour son partenaire. « On soutient tous Paul c’est quelqu’un de la famille, on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé au final et je pense que si quelque chose est arrivée ce n’est pas fait consciemment. »