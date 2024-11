PSG : Achraf Hakimi a prolongé

C’est une bonne nouvelle que le PSG devrait bientôt annoncer officiellement. Selon L’Equipe, Achraf Hakimi a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2029. Il a signé son nouveau bail avec le champion de France en titre ces derniers jours. Du haut de ses 26 ans, il était jusqu’ici sous contrat jusqu’en 2026, et certaines rumeurs commençaient notamment à évoquer un intérêt du Real Madrid, désireux de rapatrier le latéral hispano-marocain, né à Madrid.

Considéré comme un des actifs les plus précieux de l’effectif et auteur d’une superbe saison, le joueur des Lions de l’Atlas va donc rester du côté du Parc des Princes pour quelques années de plus, pour le plus grand bonheur des Parisiens. Cette saison, il a distribué 3 passes décisives et inscrit 2 buts sous la tunique parisienne en 13 rencontres toutes compétitions confondues.