Les stars en ont marre du calendrier démentiel de la Ligue des Nations

En programmant la Coupe du Monde 202 au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, la FIFA a provoqué de nombreux bouleversements de calendrier. Fraichement créée par l’UEFA en 2018, la Ligue des Nations est logiquement concernée par ce changement. Pour rappel, cette compétition se déroulait habituellement entre les mois de septembre et de novembre. Impossible donc de conserver le calendrier actuel. Sauf que l’UEFA n’a pas voulu mettre sa compétition entre parenthèses. À peine sortis d’une saison déjà très chargée, les joueurs concernés doivent enchaîner une série de matches dans un laps de temps très réduit.

La suite après cette publicité

Divisée en deux parties (du 1er au 14 juin et du 21 au 26 septembre), la phase de poules s’annonce intense, surtout en juin. Prenons l’exemple de Karim Benzema, qui vient de jouer une finale de Ligue des Champions samedi dernier. L’attaquant du Real Madrid a joué 53 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues (il a toutefois raté le dernier rassemblement tricolore), avant de rejoindre l’équipe de France. Des Bleus qui vont disputer quatre matches en dix jours (les 3, 6, 10 et 13 juin) ! Un rythme effréné qui concerne évidemment les joueurs des autres sélections engagées dans la compétition. Et hier, deux internationaux, et pas des moindres, se sont plaints publiquement du choix de l’UEFA de maintenir ce calendrier démentiel. À commencer par Kevin De Bruyne.

Les joueurs demandent du repos

« Pour moi, la Ligue des Nations n'est pas importante. Nous devons jouer ces matches, mais cela ressemble à une campagne de matches amicaux. Nous n'avons rien à dire à ce sujet. En 12 mois, nous avons 3 semaines de vacances. Les gens de l'extérieur ne comprennent pas ce que ressent un joueur après une saison. Mais ils n'ont pas à le faire, car cela ne changera rien. Ce n'est même pas la peine de le mentionner, rien ne changera de toute façon », avait-il déclaré il y a quelques jours, avant d’en remettre une couche. « Après une saison aussi difficile, et une semaine sans entraînement ni match, le corps est en pleine décompression. Jouer ensuite quatre matches en dix jours, c’est chercher les ennuis. Le corps a besoin d’une vraie période de repos. Mais je n’ai pas demandé à l’entraîneur d’être ménagé. Si je dois jouer ces quatre matches, je les jouerai. J’ai aussi joué depuis l’Atlético Madrid avec une blessure ouverte au pied qui a dû être recousue. Il faut parfois sacrifier certaines choses. »

Un discours auquel adhère un autre poids lourd de la scène footballistique, Virgil van Dijk. « Je vais tout donner une fois de plus. Mais je suis d'accord avec ce que Kevin De Bruyne a dit à propos de ces matches de la Ligue des Nations. Je pense que c'est étrange qu'il y ait encore quatre matches internationaux. Il y a plus de chance de se blesser maintenant. Les joueurs devraient avoir leur mot à dire, je pense, mais encore une fois, nous n'avons rien à dire », a déclaré le roc de Liverpool en conférence de presse. Enfin, même son de cloche chez un Bernardo Silva exténué au sortir du choc Espagne-Portugal. « C’est très dur pour les joueurs lors d’une saison où nous avons joué soixante matches, de venir ici et en jouer quatre de plus. Beaucoup de gens parlent de ça, trop de matches avec, au final, plusieurs blessures. Nous allons commencer la nouvelle saison dans un mois et c’est sûr que nous ne serons pas à 100% préparés », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport. Mais ça n’a pas l’air d’empêcher Aleksander Ceferin de bien dormir la nuit…