Carlo Ancelotti démonte la rumeur d'un retour de CR7 au Real Madrid

La rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo (36 ans) au Real Madrid fait du bruit partout en Europe. Seulement, Marca nous a appris que la Casa Blanca envisageait un futur avec une star internationale plus jeune. Il n'est donc pas question de faire revenir le Portugais.

C'est aussi ce qu'affirme Carlo Ancelotti dans un tweet. «Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous sommes tournés vers l'avenir.» Plus tôt dans la journée, El Chiringuito expliquait que l'Italien avait contacté le quintuple Ballon d'Or et validé son retour. Information démentie par l'intéressé donc.