L'OM est sur un autre milieu brésilien !

L'OM a lancé les grands travaux, et a l'intention de boucler son mercato très rapidement. Pablo Longoria et ses équipes ont ainsi bien avancé dans le dossier Mattéo Guendouzi comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato ce matin, et le dossier Gerson est lui aussi plutôt bien embarqué, avec la direction de Flamengo qui a confirmé des discussions bien avancées et exclusives avec l'écurie phocéenne.

Mais voilà qu'un troisième milieu de terrain pourrait être recruté. Si les deux joueurs cités ci-dessus ont un profil plutôt créateur et/ou offensif, celui-ci est bien plus défensif. Il s'agit de Jailson, le milieu de terrain de 25 ans, qui évolue actuellement au Dalian Pro en Chine après un passage en Turquie au Fener. Comme l'explique Globo Esporte, il devrait quitter son club cet été.

Et selon le média brésilien, plusieurs clubs sont sur lui. Au Brésil principalement : São Paulo, Grêmio et Santos, mais aussi en Espagne, en Grèce et en Italie. Mais l'OM est aussi venu aux nouvelles auprès de l'écurie asiatique. Le club de Ligue 1 est actuellement hors du dossier et se concentre sur Gerson, mais rien n'indique que Pablo Longoria et ses hommes de main ne vont pas revenir à l'assaut dans les prochaines semaines. Affaire à suivre...