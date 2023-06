JT Foot Mercato : le Barça en pleine galère pour son mercato

Le Barça rame

L’été promet d’être agité en Catalogne. Pour confirmer son retour au sommet, le FC Barcelone va mettre le feu au mercato. Mais le club catalan va devoir se montrer malin pour contourner ses problèmes économiques. Le Mundo Deportivo a réalisé un sondage auprès de 300 socios en leur demandant quelle serait leur recrue préférée, et le joueur qui arrive en premier n’est autre que : Joshua Kimmich. Le milieu allemand est clairement la cible prioritaire de Xavi mais le Bayern a mis un coup de froid dans ce dossier par l’intermédiaire de leur président, Herbert Hainer dans Sky Sports : «c’est un leader, c’est notre troisième capitaine. Il a déjà remporté tellement de titres avec nous et en gagnera bien d’autres à l’avenir. Il est fermement dans notre plan pour l’avenir. » Voilà, une première porte qui se ferme pour les Catalans qui doivent vendre pour trouver des liquidités. Le Brésilien Raphinha fait partie des joueurs bankable, mais ce dernier risque de donner des maux de tête aux dirigeants puisqu’il a assuré vouloir rester quoiqu’il arrive au Barça, en précisant qu’il avait encore «de nombreuses années dans son contrat et qu’il espérait bien remplir ces années et bien d’autres.»

Antoine Griezmann sort du silence

La Coupe du monde 2022 a fait des dégâts chez les Bleus avec les départs à la retraite d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Si Antoine Griezmann faisait partie des candidats naturels pour le capitanat, c’est finalement Kylian Mbappé qui a obtenu le précieux sésame. Pour la première fois, le numéro 7 de l’Équipe de France a réagi. «Oui ça a été dur, difficile. J’ai mis 1 jour et demi/2 jours à mal digérer. Mais quand je suis sur le terrain je suis heureux, c’est ce qui m’importe le plus. Maintenant je suis à fond avec Kylian, notre capitaine.» Tout est bien qui finit bien alors que selon certaines sources, Grizi aurait songé à mettre un terme à sa carrière en Bleus après ce choix qui a visiblement laissé des traces.

Les officiels du jour

Champion du Monde 2018 avec l’équipe de France, Steven Nzonzi évoluait depuis 2 saisons au Qatar dans le club d’Al Rayyan. Ce dimanche, le club a annoncé le départ de son joueur qui est donc libre de s’engager où il le souhaite à 34 ans. Roméo Beckham va rester en Angleterre. Prêté depuis janvier par l’Inter Miami, franchise de son père David, le jeune ailier droit de 20 ans a vu son option d’achat être levée par les Bees. Le club anglais précise toutefois qu’il continuera à évoluer avec l’équipe réserve pour le moment. Tottenham a officialisé ce samedi le transfert définitif de Dejan Kulusevski. Prêté par la Juventus Turin depuis janvier 2022, le Suédois de 23 ans a vu son option d’achat de 35M€ être levée par les Spurs. Il y est désormais lié jusqu’en 2028.