Le Borussia Dortmund devrait aussi s’offrir Daichi Kamada

La saison n’est même pas encore terminée que le Borussia Dortmund commence déjà à planifier la saison prochaine et son mercato. Comme nous vous le révélions, le club de la Ruhr a déjà bouclé l’arrivée du défenseur algérien Ramy Bensebaïni. L’international algérien arrivera libre après la fin de son contrat avec Gladbach cet été. Mais ce ne sera pas le seul.

En effet, selon les informations du média allemand Frankfurter Rundschau, l’international japonais de Francfort Daichi Kamada va faire le même chemin. Il a déjà donné son accord avec Dortmund et ne prolongera pas son contrat avec Francfort. Il devrait donc s’engager libre cet été. Cette saison, il a brillé en Ligue des Champions et au Mondial (30 matches, 13 buts et 5 passes décisives TTC).

