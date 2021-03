PSG - Barça : le message de Gerard Piqué après l'élimination

La suite après cette publicité

Absent pour blessure, Gerard Piqué (34 ans) n'a pas manqué une miette du Paris SG-FC Barcelone (1-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Le défenseur central blaugrana n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter ses coéquipiers, promettant une grosse fin de saison aux socios.

«Sacré match. Un mérite énorme après le résultat du match aller. Fier des miens. La saison est encore longue et nous nous battrons jusqu'au bout. La tête bien haute et on continue», a posté l'Espagnol sur Twitter.