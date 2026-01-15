Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Romain Faivre prêté à Auxerre

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Romain Faivre @Maxppp

Romain Faivre est de retour en Ligue 1. Prêté à Al-Taawoun, en Arabie saoudite, depuis le début de la saison, le joueur de Bournemouth, passé par Brest, Lyon et Lorient, aurait dû aller au Havre, avec Sofiane Boufal. Mais comme cela a été annoncé, Faivre a finalement pris la direction de la Bourgogne pour être prêté à l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité
AJ Auxerre
✍️ 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 𝐹𝑎𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑙’𝐴𝐽𝐴 🔵⚪

L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Romain Faivre. Le milieu de terrain de 27 ans est prêté sans option d’achat par Bournemouth. Il portera le numéro 28.

Plus d’infos 👉

#TeamAJA
Voir sur X

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Romain Faivre. Le milieu de terrain de 27 ans est prêté sans option d’achat par Bournemouth. Il portera le numéro 28. A 27 ans, Romain Faivre a déjà une très solide expérience, puisqu’il compte 135 matchs de Ligue 1, avec Monaco, Lyon, Brest et Lorient, pour un bilan de 27 buts et 18 passes décisives. La qualité de son pied gauche, sa technique balle au pied et son habileté dans le dernier geste en ont fait une des valeurs sûres de notre championnat et ont convaincu Bournemouth, club auquel il appartient toujours, de le recruter en 2023. Prêté à Al-Taawoun, en Arabie saoudite, durant la première partie de saison, l’ancien international Espoirs français (8 sélections, 2 buts) retrouvera donc l’Europe et la Ligue 1 sous le maillot de l’AJA».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Auxerre
Bournemouth
Romain Faivre

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Auxerre Logo AJ Auxerre
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Romain Faivre Romain Faivre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier