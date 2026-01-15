Romain Faivre prêté à Auxerre

Romain Faivre est de retour en Ligue 1. Prêté à Al-Taawoun, en Arabie saoudite, depuis le début de la saison, le joueur de Bournemouth, passé par Brest, Lyon et Lorient, aurait dû aller au Havre, avec Sofiane Boufal. Mais comme cela a été annoncé, Faivre a finalement pris la direction de la Bourgogne pour être prêté à l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

«L’AJ Auxerre est heureuse d’annoncer l’arrivée de Romain Faivre. Le milieu de terrain de 27 ans est prêté sans option d’achat par Bournemouth. Il portera le numéro 28. A 27 ans, Romain Faivre a déjà une très solide expérience, puisqu’il compte 135 matchs de Ligue 1, avec Monaco, Lyon, Brest et Lorient, pour un bilan de 27 buts et 18 passes décisives. La qualité de son pied gauche, sa technique balle au pied et son habileté dans le dernier geste en ont fait une des valeurs sûres de notre championnat et ont convaincu Bournemouth, club auquel il appartient toujours, de le recruter en 2023. Prêté à Al-Taawoun, en Arabie saoudite, durant la première partie de saison, l’ancien international Espoirs français (8 sélections, 2 buts) retrouvera donc l’Europe et la Ligue 1 sous le maillot de l’AJA».