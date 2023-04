La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 24e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme quasiment toujours, la tête du classement revient à Erling Braut Haaland qui a inscrit pas moins de 28 buts en 26 matches. Le Norvégien était néanmoins blessé et n’a pas joué ce samedi contre Liverpool lors d’une large victoire 4-1 de Manchester City.

Juste derrière, on retrouve Enner Valencia qui a encore été décisif avec Fenerbahçe. Le buteur équatorien connaît une saison exceptionnelle et malgré la défaite 4-2 contre Besiktas hier, il a transformé un penalty qui lui permet de compter désormais 26 buts en 22 matches. Le podium est complété par Victor Osimhen qui est sur le flanc. Absent lors du choc de Serie A contre l’AC Milan, le Nigérian a échappé à la lourde humiliation du Napoli 4-0. Il reste crédité d’un très bon bilan de 21 buts en 23 matches.

À lire

Chelsea : Hakim Ziyech a joué un rôle dans le départ de Graham Potter

Gonçalo Ramos grimpe dans le top 10

C’est un peu mieux qu’Harry Kane qui est placé en quatrième position. Le buteur anglais affiche 21 buts en 28 matches au compteur et défiera ce soir Everton avec la volonté de se montrer encore décisif. Juste derrière, le Japonais Kyogo Furuhashi arrive au cinquième rang avec 20 buts en 28 matches. Le buteur du Celtic Glasgow est resté muet malgré la victoire 2-0 de son équipe face à Ross County. Battu 1-0 par l’Olympique Lyonnais hier soir, Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets également. Le joueur du Paris Saint-Germain a inscrit 19 réalisations en 25 rencontres.

La suite après cette publicité

Il devance Jonathan David qui est septième et n’a pas trouvé la solution contre Lorient malgré la victoire des siens (3-1). Le Canadien dispose de 19 buts en 28 matches. La huitième place revient à Lawrence Shankland qui malgré la défaite 2-1 d’Heart of Midlothian contre Kilmarnock fait son retour dans ce classement. Neuvième, Hugo Cuypers grimpe aussi. Avec 18 buts en 30 matches, le Belge s’est encore mis en évidence lors d’une victoire 5-0 contre Seraing. Enfin, Gonçalo Ramos avec 17 buts en 22 matches arrive au dixième rang. Le buteur de Benfica a permis aux siens de battre Rio Ave hier (1-0).

Aux portes du top 10, on retrouve Folarin Balogun (Stade de Reims), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), João Mário (Benfica), Ivan Toney (Brentford) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) avec 17 buts. Paul Onuachu (Genk-Southampton), Malcom (Zenit), Quincy Promes (Spartak Moscou), Markus Pink (Austria Klagenfurt), Terem Moffi (Lorient-Nice), Kevin van Veen (Motherwell) et Vincent Janssen (Antwerp) comptent 16 réalisations. Fabio Borini (Fatih Karagümrük), Loïs Openda (Lens), Habib Diallo (Strasbourg), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Ayase Ueda (Cercle Bruges), Gianni Bruno (Saint-Trond), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Niclas Fülkkrug (Werder Brême) et Bojan Miovski (Aberdeen) suivent avec 15 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens