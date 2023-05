Liverpool : Jürgen Klopp regrette son coup de sang

La suite après cette publicité

Liverpool est passé par toutes les émotions ce week-end. Menant de trois buts contre Tottenham, les Reds ont été rejoints dans les arrêts de jeu, avant d’inscrire le but du 4-3 grâce à Diogo Jota dans les ultimes secondes. Un scénario renversant qui a fait disjoncter Jürgen Klopp. L’Allemand a célébré le but de la victoire de son équipe en allant chambrer le 4e arbitre, en plus de se blesser à la cuisse. Son comportement a indigné la presse et les observateurs outre-Manche. En attendant de connaître sa sanction, le coach de Liverpool s’est justifié devant la presse. Il affirme regretter et reconnaît qu’il est allé trop loin, submergé par ses émotions.

«Toute cette situation n’aurait pas dû se produire, c’est tout. C’est pourquoi j’ai célébré comme je l’ai fait. Il y a eu la faute (non sifflée) sur Mo (Salah). Une minute plus tard, nous avons marqué et vous devriez être heureux d’avoir marqué un but, mais j’étais juste en colère, je n’ai rien dit de mal. Je criais: "Sans toi, sans toi", ce qui n’a même pas de sens. (…) Je dois probablement m’attendre à une punition parce que les arbitres pensent que j’ai mis en doute leur intégrité. Mais sur le moment, je viens de décrire mes sentiments. Nous avons gagné un match de football 4-3 de manière spectaculaire et les seuls gros titres étaient sur moi. Je le regrette vraiment car ce n’est pas comme ça que ça devrait être.»

À lire

Jürgen Klopp risque gros après son coup de folie, le FC Barcelone veut jouer un sale tour au Real Madrid