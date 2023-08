Nantes mise sur Ronaël Pierre-Gabriel

Formé à Saint-Étienne, passé par Monaco, Brest et Strasbourg, Ronaël Pierre-Gabriel débarque dans un nouveau club français. Le latéral droit de 25 ans vient de s’engager avec le FC Nantes avec qui il a signé un contrat de trois ans en provenance de Mayence.

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes et le FSV Mayence 05 (Bundesliga, Allemagne) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Ronaël Pierre-Gabriel. Le latéral droit s’est engagé pour les trois prochaines années avec le FC Nantes, soit jusqu’en 2026. À seulement 25 ans - et déjà 136 matches disputés au sein de trois championnats majeurs européens -, Ronaël Pierre-Gabriel retrouve la France et le Club des rives de l’Erdre pour relever un nouveau challenge» peut-on lire dans un communiqué.

À lire

Lamine Diack est la première recrue estivale de Nantes !