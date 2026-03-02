500 jours d’absence et 2 blessures, l’interminable calvaire de l’ex-flop de l’OM Valentin Carboni

Marseille express. À l’été 2024, l’OM a fièrement officialisé l’arrivée d’un jeune talent argentin. Son nom ? Valentin Carboni. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Valentín Carboni en provenance de l’Inter Milan. Le milieu de terrain âgé de 19 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Propriété des Nerazzurri, le jeune homme sortait d’un prêt concluant à Monza. Ce qui lui a ouvert les portes de la cité phocéenne. Numéro 7 sur le dos, le natif de Buenos Aires comptait bien poursuivre sur sa lancée. Malheureusement pour lui, son passage à Marseille a été éphémère. Il n’a duré que 100 minutes sur le terrain.

Seulement 4 matches joués à l’OM

Après seulement 4 apparitions avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, Carboni a été gravement blessé avec l’Albiceleste lors de la trêve internationale d’octobre 2024. Peu après, l’OM a confirmé qu’il s’était déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche. Par la suite, le club, présidé alors par Pablo Longoria, a cassé son prêt. « Le milieu de terrain argentin quitte l’Olympique de Marseille. Après discussions entre les dirigeants de l’Inter Milan, l’OM et le joueur, la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni a été actée d’un commun accord », avait précisé l’écurie lombarde en février 2025. Après une longue convalescence, Carboni a retrouvé les terrains durant l’été. Il était dans le groupe intériste présent à la Coupe du Monde des Clubs.

Il a même un peu de temps de jeu. Sur le banc face à Monterrey, il est entré en jeu contre les Urawa Reds (18 minutes), River Plate (17 minutes) et Fluminense (37 minutes). Mais cela n’a pas été suffisant pour entrer dans les plans du nouveau coach, Cristian Chivu. Au mercato d’été, le joueur de 20 ans a été de nouveau envoyé en prêt. Direction le Genoa. Mais là encore, Carboni n’a pas vraiment convaincu. Après 15 apparitions (1 but), il a rejoint le Racing Club. Encore une fois sous la forme d’un prêt. Son quatrième en presque trois ans. Au pays, l’Argentin voulait retrouver du temps de jeu et de la confiance pour espérer avoir une chance d’accrocher une place pour le Mondial 2026. Un rêve qui ne se réalisera pas.

Deux grosses blessures en moins de 2 ans

Titulaire lors de ses 3 premiers matches, il a ensuite commencé sur le banc avant d’entrer en jeu lors des 2 rencontres suivantes. Puis, il est resté sur la touche les 2 parties suivantes. Au pays, il n’a pas vraiment convaincu. Et pour ne rien arranger, il s’est gravement blessé vendredi dernier. Plusieurs médias argentins ont annoncé en chœur qu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement. Une nouvelle confirmée samedi par le Racing. « Ce vendredi, à l’entraînement, Valentín Carboni a subi une rupture complète du ligament croisé antérieur et une rupture partielle du ligament collatéral latéral du genou droit. Le joueur sera opéré dans les prochains jours. Prompt rétablissement, Valen ! », a annoncé l’écurie argentine.

Un coup dur pour le Racing, qui cherche déjà à le remplacer puisque Carboni été prêté jusqu’au 31 décembre 2026. Mais c’est surtout une terrible nouvelle pour le joueur, qui voit ses rêves s’envoler. Outre un petit pépin qui avait nécessité 9 jours d’arrêt (1 match raté) lors de son prêt à Monza, le footballeur né en 2005 a déjà vécu une telle épreuve. En 2024, sa blessure aux ligaments croisés avait nécessité 250 jours d’absence (40 matches manqués). Il est donc parfaitement conscient qu’un long chemin l’attend. En Argentine, on évoque au minimum 8 mois d’arrêt. Ce qui fera environ 500 jours d’absence cumulés entre ses 2 blessures (celle contractée en 2024 et celle-ci). Ce lundi, TyC Sport a donné de ses nouvelles, notamment concernant un passage sur le billard.

Un avenir totalement flou

«Valentin Carboni a décidé de se faire opérer et de se rétablir au sein de l’Académie suite à la rupture complète du ligament croisé antérieur et à la rupture partielle du ligament collatéral externe du genou droit. Il doit désormais faire face à une longue et difficile période de convalescence. Le jeune joueur est arrivé en prêt de l’Inter Milan pour une saison. Cependant, il n’a disputé que 206 minutes en cinq matchs, peinant à s’imposer et à s’adapter au football argentin. Carboni avait déjà connu des problèmes ligamentaires, cette fois au genou gauche, une blessure similaire contractée à l’Olympique de Marseille mi-2014, après avoir remporté la Copa América avec l’équipe nationale argentine.»

En Italie, cette nouvelle blessure est aussi vécue comme un drame. L’'Inter comptait sur son prêt pour qu’il se relance et éventuellement le vendre. Mais ce nouveau coup d’arrêt met un terme aux plans des Nerazzurri. Journaliste pour le Corriere della Sera et Tuttosport, Michele Tossani nous parle de ce cas particulier. «C’est un gros problème pour lui. Il se révèle fragile physiquement. Je ne pense pas que l’Inter compte encore beaucoup sur lui.» Depuis son passage à Marseille, la poisse semble poursuivre le malheureux Valentin Carboni. Gravement blessé à deux reprises, il a aussi peiné à convaincre sur le rectangle vert quand il était sur pied. Espérons pour lui que la suite soit plus réjouissante.