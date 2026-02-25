PSG-AS Monaco : les compositions probables

Il y a un peu plus d’une semaine, le stade Louis II a été le théâtre du barrage aller de C1 entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Un match qui nous a offert un sacré spectacle et de nombreux rebondissements. Des deux buts des Monégasques à la remontada parisienne, en passant par la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé, l’entrée fracassante de Désiré Doué ou encore l’expulsion d’Alesksandr Golovin, cette rencontre n’a laissé personne sur sa faim. Ce soir, au Parc des Princes, les deux formations françaises se retrouvent pour la manche retour. Avant le coup d’envoi, les tenants du titre, vainqueurs 3 à 2, ont l’avantage. Mais tout reste encore possible.

En tout cas du côté du Rocher, on est prêt à en découdre comme l’a avoué Sébastien Pocognoli hier soir face à la presse. «Il y a 90 minutes à jouer ou plus. On doit jouer et après, on pourra parler. On doit rester mesurés. Il faudra prendre les meilleures opportunités de bien entrer dans ce match pour avoir une issue favorable. C’est la meilleure équipe française en face de nous. Il faudra être ambitieux avec et sans le ballon.» Pour y parvenir, le technicien belge ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. Outre Golovin (suspendu), Hradecky, Diatta, Dier, Ouattara, Salisu, Cabral et Minamino sont blessés. Pogba et Brunner, eux, ne sont pas dans la liste pour participer à cette compétition. Ainsi, Pocognoli devrait opter pour un 3-4-3 afin de faire plier Paris.

Paris et Monaco sortent le grand jeu

Devant Philipp Köhn, qui sera dans les cages, on devrait retrouver une défense composée de Wout Faes, Denis Zakaria et de Thilo Kehrer. Forfait à l’aller, l’Allemand va retrouver son ancien club. Caio Henrique et Vanderson évolueront en pistons, pendant que le duo Bamba-Camara sera à la baguette dans l’entrejeu. Enfin, Mamadou Coulibaly et Maghnes Akliouche auront pour mission d’épauler Folarin Balogun, aligné en pointe et auteur d’un doublé à l’aller. En face, Luis Enrique va devoir de nouveau bricoler. En effet, l’Asturien devra faire sans Ousmane Dembélé, Senny Mayulu, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Ce qui ne l’empêchera pas d’aligner une équipe compétitive ce soir à domicile. Une formation qui devrait évoluer en 4-3-3.

C’est devenu une habitude. Matvey Safonov devrait débuter la rencontre, reléguant Lucas Chevalier sur le banc de touche. Devant, sauf surprise, les 4 fantastiques Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi seront présents au coup d’envoi. Pas de surprise à prévoir non plus dans l’entrejeu puisque João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery commenceront la rencontre. En ce qui concerne les ailes, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia seront de la partie. Enfin, Désiré Doué, auteur d’une manche aller réussie, sera aligné en pointe pour compenser l’absence de Dembouz. Une équipe qui a fière allure, tout comme celle de Monaco. Ce qui nous promet une belle rencontre, à suivre en direct sur notre site en live commenté.

