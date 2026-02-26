PSG : l’exorbitant coût estimé des travaux du Parc des Princes

Candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati a frappé fort ce jeudi sur RMC. Contrairement à la municipalité actuelle, l’ancienne ministre de la Culture ouvre grand la porte à une vente du stade au PSG pour débloquer une situation devenue intenable. Car selon elle, le constat est sans appel : le Parc des Princes doit se refaire une beauté. Selon ses dires, l’enceinte réclame au moins 100 millions d’euros de travaux immédiats. Une ardoise que la ville de Paris ne peut plus assumer seule, alors que le PSG refuse logiquement d’investir massivement dans un stade dont il n’est pas propriétaire. «Aujourd’hui le Parc des Princes est vétuste, il faut tout refaire», a-t-elle martelé, évoquant un «projet de grand parc sportif et culturel» intégré.

Le message envoyé à Nasser Al-Khelaïfi est clair : si elle emporte la Marie de Paris, le dialogue reprendra. «Nous entamerons des négociations pour la vente du Parc des Princes au PSG. Parce que moi, je souhaite que ce club reste à Paris», a affirmé la candidate. Une position qui tranche radicalement avec l’inflexibilité d’Anne Hidalgo ces derniers mois. Si le montant de 40 millions d’euros a circulé dans les travées de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, Rachida Dati refuse pour l’instant de s’avancer sur un chiffre précis. Elle déplore l’absence d’expertise réelle sous la mandature actuelle : «On n’a jamais évalué le prix du Parc des Princes. Il faut lancer une expertise». Pour le club de la capitale, qui ronge son frein entre projets de nouveau stade en banlieue (Poissy, Massy) et rénovation impossible, cette annonce pourrait bien rebattre les cartes de la future enceinte des champions d’Europe en titre.