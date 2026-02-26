PSG : la menace FC Barcelone prend forme pour Luis Enrique !

La campagne électorale du FC Barcelone déchaîne les passions chez nos voisins espagnols. Les différents candidats à cette présidentielle - les socios voteront le 15 mars - enchaînent les sorties médiatiques et font déjà des promesses de campagne pour convaincre les socios de leur accorder leur voix. Pour l’instant, les débats s’articulent autour de deux points forts. D’abord, l’arrivée d’un futur attaquant, avec les noms d’Harry Kane et d’Erling Haaland qui ont été évoqués par les candidats lors de leurs interventions médiatiques.

L’autre gros enjeu, en plus de la recrue galactique de l’attaque, n’est autre que Lionel Messi. Les candidats veulent s’attirer les faveurs de l’Argentin et savent qu’un retour de la légende du club dans un rôle administratif ou honorifique peut les aider à gagner. Mais pour l’instant, le principal concerné ne semble pas vouloir s’impliquer dans ces élections et serait même très agacé de l’utilisation de son nom par les candidats.

Un départ peu probable

Mais un autre nom pourrait s’avérer décisif dans ces élections barcelonaises. C’est Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, et surtout ancien joueur et entraîneur de l’écurie catalane, où il est toujours très apprécié. Comme l’indique Catalunya Radio, son nom devrait bientôt être prononcé par un ou plusieurs candidats, qui le présenteront comme l’entraîneur de leur projet pour mener le Barça au sommet. Si Joan Laporta veut continuer avec le binôme Flick-Deco, d’autres candidats pourraient être tentés de faire venir un nouveau coach, et Lucho serait un argument de poids dans leur candidature.

Des informations qui peuvent surprendre, surtout que la tendance est clairement à une prolongation à Paris, alors que son bail actuel expire en 2027. Le PSG est prêt à tout pour le conserver, avec un état-major ravi de l’avoir sur son banc de touche, pendant que l’Espagnol serait très heureux du côté de la capitale française. Dans ce contexte, difficile d’imaginer Luis Enrique donner son accord à un candidat, mais qui sait, son amour pour le FC Barcelone pourrait changer les choses…