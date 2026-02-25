Lionel Messi commence à en avoir sérieusement marre du FC Barcelone

La campagne électorale bat son plein à Barcelone. Le 15 mars prochain, les socios du FC Barcelone voteront pour leur nouveau président. Des élections pour lesquelles Joan Laporta, l’actuel patron du club, est donné favori, avec Victor Font comme sérieux outsider. Marc Ciria et Xavier Vilajoana sont les deux autres candidats aussi en course, mais ils ne semblent avoir aucune chance de l’emporter. Quoi qu’il en soit, chaque candidat multiplie les sorties médiatiques pour convaincre la fanbase de lui accorder son vote.

La suite après cette publicité

Les promesses électorales les plus médiatisées tournent d’ailleurs autour de deux axes principaux. D’abord, l’arrivée d’un grand joueur pour le secteur offensif. Xavier Vilajoana a ainsi dévoilé le nom d’Harry Kane comme sorte de promesse électorale, alors que Victor Font a expliqué qu’il n’était pas impossible d’aller chercher l’Anglais ou Erling Haaland. Marc Ciria a aussi évoqué le nom du Norvégien dans ses apparitions médiatiques. Puis, en plus de ces promesses de recrutement galactique, on parle surtout de Lionel Messi.

Messi ne veut pas être utilisé

Effectivement, le retour de l’Argentin à Barcelone - pas en tant que joueur mais dans un rôle administratif ou honorifique - est un enjeu majeur de ces élections. Chaque candidat souhaite rapprocher La Pulga du club, alors que les relations entre le meilleur joueur de l’histoire barcelonaise et Joan Laporta sont plutôt mauvaises. Marc Ciria a même déployé une pancarte avec l’Argentin en plein centre de Barcelone avec l’inscription « envie de te revoir », alors que Joan Laporta multiplie les premiers pas pour une réconciliation.

La suite après cette publicité

Une situation qui agace clairement Messi, comme l’indique le journal Marca. Le joueur argentin n’apprécie pas que son image soit utilisée par les candidats, surtout qu’il a décidé de ne pas prendre position dans ces élections. Plusieurs candidats l’ont approché pour le convaincre de se joindre à leur projet, mais il les a tous recalés, et il n’apprécie donc pas qu’ils continuent d’utiliser son nom publiquement. Son entourage a confirmé au journal que Messi ne compte pas s’impliquer dans ces élections et qu’il ne s’exprimera pas. La fameuse pancarte citée plus haut a par exemple été mise sans que le principal concerné ne soit au courant. Les socios du Barça sont donc prévenus : Messi n’a choisi aucun camp.