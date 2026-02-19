Menu Rechercher
Les promesses mercato folles des candidats à la présidence du FC Barcelone

Alors que les élections présidentielles du Barça approchent à grand pas, les candidats se positionnent aussi sur le mercato…

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Les promesses électorales du Barça @Maxppp

Le 15 mars prochain, les socios du FC Barcelone éliront leur nouveau président, qui prendra ensuite ses fonctions à la fin de la saison. Joan Laporta est le favori à sa propre succession, avec Victor Font comme menace très sérieuse. Quoi qu’il en soit, la campagne électorale est déjà bien entamée et les candidats multiplient les sorties médiatiques pour présenter leur programme et leur projet pour le club.

Et on le sait, pour convaincre les socios de leur donner leur voix, les candidats ont l’habitude de faire des fameuses promesses électorales. Des promesses qui concernent la plupart du temps le mercato, puisque pour se faire élire, ces candidats savent qu’un gros transfert peut énormément aider. Elles peuvent être explicites, avec un candidat qui joue carte sur table et explique directement qu’il va faire venir un joueur, ou un peu plus implicites, avec un candidat qui laisse entendre, plus subtilement et en se mouillant moins mais suffisamment pour que le message passe auprès de l’opinion publique, qu’il est possible recruter tel joueur.

De sacrés noms

Ces derniers jours, des premiers noms sont déjà sortis, et ils vont surtout concerner le poste d’attaquant, puisque tout indique que Lewandowski va quitter le club au terme de son contrat. Il faudra donc lui trouver un remplaçant de qualité. Le nom de Julian Alvarez est ainsi régulièrement revenu, mais dernièrement, il a perdu de l’ampleur, notamment parce qu’il ne serait pas le premier choix d’Hansi Flick. Marc Ciria, un des outsiders pour la présidentielle, a ainsi évoqué le nom d’Erling Haaland. « Pour recruter Haaland, nous devons faire revenir Messi en tant que partenaire stratégique », a indiqué le dirigeant, qui veut s’appuyer sur la légende argentine pour générer des revenus en plus - même dans un rôle administratif - et avoir encore plus de force de persuasion vis-à-vis des joueurs.

Xavier Vilajoana
Cuidar els nostres jugadors de La Masia ha estat la meva màxima prioritat, però sempre necessitarem la capacitat d’atreure talent d’elit.

Podem fer-ho realitat.

Posant fi al caos financer i tornant a la regla de l’1:1.

Una signatura per mi és una signatura per a un Barcelona ambiciós.
Xavier Vilajoana a lui été encore plus explicite, publiant une photo d’Harry Kane avec le maillot du Barça sur son compte X officiel, présentant l’arrivée potentielle de l’Anglais comme « une signature pour un FC Barcelone ambitieux ». Si Joan Laporta s’est lui montré assez discret pour l’instant quant à d’éventuelles arrivées galactiques, Victor Font avait lui expliqué il y a quelques jours que « recruter Haaland ou Julian Alvarez est possible ». Autant dire que d’ici un mois et cette journée électorale, de nouveaux noms devraient sortir.

Pub. le - MAJ le
