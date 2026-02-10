Une énorme guerre se prépare pour prendre le contrôle du FC Barcelone

Lundi, Joan Laporta annonçait sa démission en tant que président du FC Barcelone. Un processus habituel et normal en années d’élections, puisqu’en mars prochain, les socios du Barça éliront celui qui sera leur président pour les cinq prochaines années. L’heureux élu prendra les commandes du club une fois la saison terminée. Si le sulfureux homme d’affaires catalan va se présenter une nouvelle fois pour un nouveau mandat, la concurrence s’annonce rude. Elu avec 54,28% des voix en 2021, Laporta reste le favori, mais il s’est loupé sur certains dossiers et il risque de le payer cher. Un récent sondage publié par Sport lui donne 45% des voix, soit moins qu’en 2021.

La suite après cette publicité

Si les bons résultats obtenus par l’équipe d’Hansi Flick sur ces deux dernières saisons masquent un peu tout, Laporta a par exemple très mal géré le cas Messi, promettant une prolongation de l’Argentin à l’époque, avant de s’avouer incapable de conserver la légende du club. Aujourd’hui, les deux parties sont en froid. La vente à répétition d’actifs du club en guise de leviers ne plaide également pas en sa faveur, surtout qu’au final, le club a plus ou moins toujours les mêmes soucis avec le fair-play financier de la Liga malgré tous ces stratagèmes. Le changement provisoire de stade à Montjuic, très critiqués, et les retards dans les travaux du Camp Nou, en plus d’un retour assez chaotique avec des abonnés qui ont des problèmes de placement, sont aussi des points qui risquent de faire pencher la balance en sa défaveur.

Quelle promesse électorale pour gagner ?

En face, la concurrence sera donc coriace. Victor Font s’érige comme la principale menace pour Joan Laporta, et il peut notamment déjà compter sur le soutien d’un grand nom : Xavi Hernandez. Son objectif, en plus d’assainir le club, est de changer ce modèle présidentialiste où tout se concentre autour du principal dirigeant, qui appartient, selon lui, à un autre temps. Il a aussi annoncé vouloir baisser le prix des abonnements pour les socios. Son approche est en tout cas ouvertement anti-Laporta et il n’hésite pas à le dézinguer à chaque apparition médiatique. D’autres outsiders comme Marc Ciria, entrepreneur aguerri, ou Xavier Vilajoana, qui souhaite revenir à un modèle plus traditionnel et historique du club basé sur la formation et l’identité catalane, auront aussi des arguments en leur faveur.

La suite après cette publicité

Mais on le sait, pour espérer l’emporter, les candidats devront faire une ou deux grosses promesses aux socios. Laporta avait par exemple énormément misé sur la prolongation de Lionel Messi, avant d’échouer. Mais souvent, il s’agit surtout de recrues. Les candidats s’attirent ainsi les faveurs d’une star et promettent de le recruter s’ils sont élus. Et ça tombe bien, avec le probable départ de Robert Lewandowski en fin de saison, le Barça a besoin d’une superstar en attaque et nul doute que les candidats joueront dessus. Les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et d’Erling Haaland (Manchester City) reviennent déjà et risquent donc d’être décisifs dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid et Lionel Messi, facteurs X ?

Dans cette guerre que vont se livrer Joan Laporta, Victor Font et les autres candidats, le Real Madrid va aussi avoir un rôle important. Les deux clubs se nourrissent de cette rivalité et de cette haine, et Laporta a quelques cadavres dans le placard à ce sujet. Effectivement, pendant la majorité de son mandat, le patron du FC Barcelone a fait copain-copain avec l’ennemi juré, avant que tout se complique ces derniers mois, notamment à cause de l’affaire Negreira ou de la Super League Européenne, projet qu’a abandonné le Barça. Beaucoup de supporters estiment que Laporta n’a pas été assez virulent avec le Real Madrid, qui de son côté n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur l’arbitrage prétendument pro-Barça. Victor Font n’a d’ailleurs pas hésité à tacler l’actuel président blaugrana à ce sujet, et, conscient qu’un positionnement presque populiste contre le Real Madrid peut l’aider à gagner, a expliqué que « le Real Madrid est clairement avantagé par l’arbitrage ».

La suite après cette publicité

Le positionnement public de Lionel Messi est aussi très attendu à Barcelone. Nul doute que le candidat qui s’attirera les faveurs de La Pulga verra ses chances de gagner être complètement boostées, et Joan Laporta doit sûrement trembler à l’idée de voir l’Argentin prendre la parole, puisqu’il y a fort à parier qu’il se positionnera contre lui. Si Xavi s’est déjà positionné en faveur de Font comme expliqué plus haut, l’avis d’autres légendes du club comme Gerard Piqué, Andrés Iniesta ou Carlos Puyol aura aussi du poids au moment de mettre l’enveloppe dans l’urne, dans le cas où ils venaient à prendre parti publiquement. Une chose est sûre, cette campagne électorale s’annonce électrique et passionnante !