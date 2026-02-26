Ligue Europa : tous les qualifiés pour les huitièmes de finale
Ce jeudi, les barrages de la Ligue Europa se sont déroulés, huit matches qui ont permis à huit des seize équipes concernées d’obtenir un ticket pour les huitièmes de finale. Ainsi, Ferencvaros, le Panathinaikos, Genk, le Celta de Vigo, le VfB Stuttgart, Nottingham Forest, Bologne et évidemment Lille se sont qualifiés pour le prochain tour.
Déjà qualifiés, car ils étaient placés dans le top 8 de la phase de Ligue, l’Olympique Lyonnais (France), Aston Villa (Angleterre), Midtjylland (Danemark), le Real Betis Balompié (Espagne), le FC Porto (Portugal), le Sporting Braga (Portugal), Fribourg (Allemagne) et l’AS Roma (Italie) vont également participer aux huitièmes de finale et recevront lors du match retour.
Les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa
- Angleterre : Aston Villa et Nottingham Forest
- Espagne : Real Betis Balompié et Celta de Vigo
- Italie : AS Rome et Bologne
- Allemagne : Fribourg et VfB Stuttgart
- France : Olympique Lyonnais et Lille OSC
- Portugal : FC Porto et Sporting Braga
- Belgique : Genk
- Grèce : Panathinaikos
- Danemark : Midtjylland
- Hongrie : Ferencvaros
