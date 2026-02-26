Casemiro a choisi sa prochaine destination

Casemiro va changer de club en fin de saison. Le milieu de terrain brésilien, qui voit son contrat arrivé à expiration en juin prochain, est toujours sous les couleurs de Manchester United, mais a déjà annoncé son départ, malgré un statut de titulaire (24 titularisations sur 29). Des tentatives antérieures pour le vendre, notamment vers des clubs saoudiens, avaient compliqué son avenir outre-Manche. Aussi, des propos de Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, jugés « irrespectueux » par le joueur, ont amplifié une forme de tension.

Plutôt que de se diriger vers la Major League Soccer ou vers un retour au Brésil, Casemiro semblerait désireux de continuer sa carrière à un haut niveau sur le continent européen comme le révèle des sources proches du joueur. Attiré particulièrement par la possibilité de rejoindre l’AC Milan en Serie A, où son ancien partenaire du Real Madrid, Luka Modric, évolue actuellement, le Sud-Américain devrait quitter l’Angleterre d’après les informations de The Sun. Pour rappel, les Red Devils avaient acheté Casemiro au Real Madrid en août 2022 pour 80 millions d’euros. Désormais, le joueur de 34 ans prendrait la direction de la Serie A, avec pour but de découvrir un nouveau championnat et retrouver le Croate.