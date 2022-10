Nouveau rebondissement pour Paul Pogba, l'Angleterre retient son souffle pour Saka

La suite après cette publicité

Ça se complique pour Paul Pogba

Le Français est lancé dans une course contre la montre pour disputer le Mondial 2022. Si les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes, le milieu français a rechuté. Et ce sera 10 jours d'arrêt pour la Pioche, soit jusqu'au 9 novembre prochain, date à laquelle Didier Deschamps dévoilera sa liste. La Gazzetta dello Sport affirme ce matin qu'il faudra «un miracle» pour qu'il soit présent au Qatar. On rappelle que Didier Deschamps a expliqué qu'il ne prendrait que les joueurs guéris pour le Mondial. Un énorme coup dur pour Pogba.

La course contre la montre est lancée pour Saka

Arsenal continue de garder un rythme infernal en tête de la Premier League malgré la pression de Manchester City. Les hommes de Mikel Arteta n'ont fait qu'une bouchée du promu Notthingham Forest. Une victoire cinglante sur le score de 5-0. «Tape m'en cinq», s'amuse le Daily Express. La victoire des Gunners n'a pas été sans frais puisque Bukayo Saka est sorti sur blessure. Et à moins de trois semaines du Mondial au Qatar, c'est tout le royaume de Sa Majesté qui tremble. Pour le Daily Star, «la course contre la montre est lancée» pour le jeune Anglais. L'attaquant de 21 ans partage la couverture du Daily Mirror avec Rashford. La sélection des Three Lions retient son souffle pour sa jeune pépite.

Le Barça remercie Girona !

En Espagne, la course au titre bat son plein. Le Real Madrid a été accroché hier par Girona (1-1). Vinicius Junior a bien cru donner la victoire aux siens, mais c'était sans compter sur l'arbitre et la VAR qui offraient un penalty discutable après une main d'Asensio dans la surface. Une sentence transformée par Cristhian Stuani. La fin de match a été particulièrement houleuse avec notamment le premier carton rouge de la carrière de Toni Kroos. A Madrid, on crie au scandale et on fustige l'arbitrage en ce lundi matin. «Le penalty a été inventé», placarde le journal Marca en reprenant les mots du fautif. En regardant de plus près les images, on constate effectivement que le ballon touche d'abord la poitrine de l'Espagnol avant de rebondir sur sa main. Pour le journal AS, c'est «la main de la discorde». Avec ce match nul, les hommes de Carlo Ancelotti ne comptent plus qu'un petit point d'avance sur le Barça, vainqueur de Valence samedi grâce à l'inévitable Lewandowski. La presse catalane est en folie ce matin et remercie Girona à l'image de Sport. De son côté, Mundo Deportivo s'amuse et lâche sur sa Une : «Gironisé» ! La course au titre semble donc bel et bien relancée !