Premier League : Arsenal s'amuse contre Nottingham Forest et reprend sa marche en avant

Remettre la machine en marche, tel était l'objectif des Gunners ce dimanche, après deux contre-performances (nul à Southampton en championnat suivi d'une défaite logique 0-2 à Eindhoven contre le PSV en Ligue Europa jeudi) ayant ralenti le début de saison canon de la formation de Mikel Arteta. C'est chose faite après la victoire d'Arsenal, avec la manière, contre Nottingham Forest (5-0) pour le compte de la 14ème journée de Premier League. Avec leur XI type, les Londoniens ont retrouvé le sourire au terme d'une partie maîtrisée de bout en bout à l'Emirates Stadium. Arsenal a entamé pied au plancher cette rencontre et s'est ainsi rendu les choses plus faciles.

Sur un centre déposé par Saka, Martinelli a surgi au premier poteau et devancé McKenna pour tromper Henderson d'une belle tête (5e). L'occasion pour les Gunners de rendre hommage à Pablo Mari, prêté à Monza et agressé au couteau en Italie. Si Jesus (7e, 36e) n'aura pas réussi à faire le break en première période et que Lodi a privé Martinelli du doublé en repoussant sa tentative sur la ligne (20e), l'un des faits marquants de ce premier acte restera la sortie sur blessure de Saka. Vraisemblablement touché au pied après une torsion lors d'un dribble (16e), l'Anglais a été contraint de céder sa place à Nelson (28e).

Nelson se distingue, Partey récidive : Arsenal n'a pas forcé son talent

Peu dangereux au cours des 45 premières minutes, à l'instar de Freuler (8e) et Lingard (32e), auteurs de tentatives inoffensives, les Reds n'ont aussi pas réussi à profiter des quelques absences de la défense des Canonniers. Ce qu'ils peuvent regretter, car, au retour des vestiaires, les locaux ont plié le match en l'espace de trois minutes. L'entrant Nelson s'est offert un doublé express. D'abord buteur en deux temps après avoir fait danser les défenseurs de Forest dans la surface (49e), l'ailier prêté au Feyenoord l'an dernier a ensuite coupé une offrande de Jesus au premier poteau (52e).

Pour ne rien arranger, Partey, d'un véritable coup de canon similaire à celui décoché lors du derby du nord de Londres contre Tottenham, a alourdi le score cinq minutes plus tard (57e). De quoi définitivement mettre le moral dans les chaussettes de la lanterne rouge de Premier League. Sans compter qu'Odegaard, sur une remise de son n°9 brésilien, a parachevé d'une lourde frappe la balade des siens (78e). Steve Cooper peut remercier son gardien, Henderson, qui a empêché Jesus de participer à la fête (59e, 67e).

Grâce à son 10ème succès en 12 matchs, Arsenal reprend le trône de leader du championnat anglais devant Manchester City avant d'aller défier Chelsea dimanche prochain (13h). Nottingham Forest ne confirme pas sa belle victoire contre Liverpool le week-end dernier et reste dernier du classement. La logique aura finalement été respectée entre les deux extrêmes à l'Emirates. La machine ne sera pas restée enrayée bien longtemps.