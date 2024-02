CdF, Rennes : Benjamin Bourigeaud rend hommage aux joueurs du Puy

Auteur d’un doublé ce jeudi soir et grand artisan de la qualification rennaise (3-1) contre Le Puy à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France, Benjamin Bourigeaud a malgré tout tenu à rendre un bel hommage aux amateurs, vaillants de bout en bout. «Le Puy peut être fier, ils ont un montré un beau visage, de la qualité dans le jeu, un très beau visage, ils nous ont mis en difficulté mais l’essentiel était de se qualifier et c’est chose faite», a ainsi assuré le milieu de terrain breton au micro de beIN SPORTS.

Et d’ajouter : «je pense qu’on a manqué de rigueur à certains moment du match, on avait peut être un surplus de confiance mais il faut le dire, ils nous ont mis en difficulté, ils ont des joueurs d’une très belle qualité. Après, la qualification était l’objectif et c’est fait». Deuxième du groupe A de N2 derrière Aubagne, Le Puy voit donc sa formidable épopée s’arrêter là. De son côté, le SRFC rejoint l’OL et Valenciennes dans le dernier carré de la compétition.