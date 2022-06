JT Foot Mercato : Manchester United prépare un mercato tout feu tout flamme

La suite après cette publicité

Manchester United est prêt à affoler le mercato

Construire autour du quintuple Ballon d’Or semble donc être l'objectif des Red Devils ! Et pour l'accompagner, Manchester United et le Barça seraient enfin tombés d'accord pour un transfert de Frenkie de Jong vers les Red Devils à hauteur de 80 M€. La finalisation du dossier est attendue à la fin de la semaine. On apprend d'ailleurs ce lundi selon The Sun que le club espagnol a proposé un échange surprenant entre Harry Maguire et Frenkie de Jong. Manchester United espère frapper un double coup en arrachant Antony et Lisandro Martinez au club ajacide. Une opération qui va coûter très cher ! Selon The Times, Manchester United compte offrir environ 46 M€ pour l'ailier brésilien. Mais l'Ajax a fixé son prix à près de 80 M€. Et concernant le défenseur argentin, c'est un montant de 50M qui est réclamé d'après le Daily Mirror. Autre piste, cette fois-ci à moindre coût, celle menant au Danois Christian Eriksen, libre après son passage à Brentford.

Diego Simeone sur le point de voler une recrue au PSG ?

Ça commence à bouger pas mal du côté de l'Atlético de Madrid. Considéré comme l'un des grands espoirs du football italien à son poste, Gianluca Scamacca est courtisé par de nombreux clubs. Le PSG en a fait l'une de ses principales cibles, mais rien n'est encore fait, malgré que le club parisien soit confiant dans ce dossier selon nos informations. Comme le rapporte AS, l'international italien de 23 ans plaît à Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros, qui cherche un remplaçant à Luis Suarez qui devrait par ailleurs prendre la direction de River Plate. Si ces derniers ne pourront pas rivaliser d'un point de vue financier avec le PSG, le club espagnol compte sur une potentielle vente d'Alvaro Morata qui va faire son retour à Madrid cet été après un prêt à la Juventus. Les différents prétendants sont en tout cas fixés sur le prix à payer à Sassuolo : ce sera 50M d'euros.

Les officiels du jour

Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, il est remplacé par Lucien Favre qui fait son retour chez les Aiglons. Dans un communiqué, l'OGC Nice a fièrement annoncé le retour du tacticien suisse, qui avait officié sur le banc des Aiglons entre 2016 et 2018. Le coach de 64 ans s'est déjà mis au travail puisqu'il était à la reprise de l'entraînement ce lundi matin. À noter que le club azuréen a sobrement précisé que Christophe Galtier ne dirigeait plus l'équipe première.

Dans un communiqué publié ce lundi, Arsenal a officialisé l’arrivée du gardien de but de New England Revolution, Matt Turner. Le portier américain de 28 ans qui a toujours évolué aux États-Unis rejoint le club du nord de Londres pour transfert estimé à environ 6 millions d’euros, selon la plateforme Transfermarkt.

✈️ From New Jersey to north London...



Welcome home, Matty Turner ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 27, 2022

Lucas Leiva fait officiellement son retour à Grêmio. Formé au club, le milieu de terrain de 35 ans s'est fait connaître en Europe sous le maillot de Liverpool et de la Lazio de Rome. C'est donc un nouveau défi qui attend le Brésilien, 15 ans après son départ de Grêmio, où il signe pour 18 mois.