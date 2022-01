Le PSG a songé à un échange Icardi-Kean avec la Juve

Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi (28 ans) est dans le viseur de la Juventus, prête à le sortir de sa situation sportive peu satisfaisante au Paris Saint-Germain. Sauf que la Vecchia Signora aimerait se faire prêter l'international argentin, le club de la capitale souhaiterait un transfert sec pour amortir le gros investissement réalisé pour l'ancien attaquant de l'Inter (50 M€ + 5 M€ de bonus).

Face à cette équation, Le Parisien explique ce mardi que le PSG a un temps songé à négocier un échange entre Mauro Icardi et Moise Kean (21 ans), l'attaquant italien prêté l'an passé par Everton à Paris, où il a performé (17 buts en 41 apparitions) et laissé une belle image auprès des supporters. Sauf que cela était tout bonnement impossible, Kean ayant déjà évolué pour les Toffees et la Juve (où il est prêté pour 2 ans avec option d'achat obligatoire) cette saison. Conformément au règlement de la FIFA, il n'aurait donc pas pu porter un troisième maillot en compétition officielle cette année. L'idée était là et ne déplaira probablement pas aux Parisiens.