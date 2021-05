LOSC : Burak Yilmaz scelle son avenir

Arrivé l'été dernier, séduit par le projet incarné par Luis Campos et Gérard Lopez, Burak Yilmaz (35 ans) régale du côté de Lille (13 buts en 25 matches de Ligue 1). L'attaquant international turc se plaît lui aussi dans le Nord. Et le changement de direction en cours de saison (Olivier Létang nouveau président, Campos et Lopez sont partis) ne semble pas l'affecter.

«J'ai un contrat de deux ans. Qu'on termine premier ou deuxième, on aura fait une très belle année. J'ai encore un an de contrat, je suis là», a-t-il lâché. De quoi rassurer les supporters des Dogues.