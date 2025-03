Paul Pogba officialise son retour sur les terrains

C’est le jour J pour Paul Pogba. Après 18 mois d’attente, Paul Pogba peut officiellement rejouer au football. Suspendu 18 mois pour un contrôle positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), une hormone synthétique, en septembre 2023, le milieu international français avait été jugé quelques mois plus tard, et condamné à un an et demi de suspension, une sanction record pour un joueur français à ce niveau. Mais Paul Pogba a purgé sa peine et peut désormais refaire son apparition sur les terrains.

La suite après cette publicité

Explorant ses pistes en MLS, notamment du côté de l’Inter Miami, l’ancien milieu de Manchester United et de la Juventus cherche un projet sérieux qui lui permettra de retrouver l’équipe de France, en vue du Mondial 2026. Ce mardi, il s’est d’ailleurs affiché dans un entraînement intensif, avec un short de l’équipe de France, sur ses réseaux sociaux. «Quelqu’un est de retour», a-t-il écrit en description, accompagné d’un emoji poulpe et d’une batterie rechargée.