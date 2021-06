Euro 2020 : l'UEFA n'a pas vraiment laissé le choix au Danemark...

La suite après cette publicité

L’UEFA encore et toujours au coeur de la polémique. Samedi dernier, le monde du football a eu très peur pour Christian Eriksen, victime d’un grave malaise au cours du match entre le Danemark et la Finlande. Fort heureusement, le joueur de l’Inter Milan s’en est sorti. Mais à la surprise générale, les deux équipes ont repris le match en début de soirée. Un choix qui fait aujourd’hui beaucoup parler. En effet, alors que l’UEFA a officiellement indiqué que les joueurs avaient validé la reprise de la rencontre, les Danois continuent de charger l’instance dirigeante du football européen. Et après les critiques d’hier, Peter Schmeichel, gardien emblématique de la sélection danois et père de Kasper, a lâché une petite bombe en affirmant que l’UEFA n’a pas vraiment laissé le choix aux partenaires d’Eriksen.

« J'ai lu un communiqué de l'UEFA disant qu'elle avait suivi l'avis des joueurs, qu'il avait insisté pour jouer. Je sais que ce n'est pas la vérité. Ou alors, c'est votre manière de voir la vérité. Ils leur ont donné trois options : la première était de rejouer immédiatement et de finir les 50 dernières minutes. La seconde était de jouer hier à midi et de finir les 50 dernières minutes, la troisième était de perdre par forfait 3-0 », a-t-il déclaré au micro d’ITV, dans des propos rapportés par France Football. Très classe...