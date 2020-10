Premier League : Liverpool s'impose de justesse face à West Ham

La 7e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi. Le champion en titre Liverpool accueillait dans son antre d’Anfield la formation de West Ham, actuelle 13e au classement mais qui restait sur deux belles performances contre Tottenham (3-3) et Manchester City (1-1). L’emporter n’était donc pas chose facile aujourd’hui pour les hommes de Jürgen Klopp, une nouvelle fois privés de leur roc défensif Virgil Van Dijk, probablement absent jusqu’à la fin de la saison. Fabinho, son remplaçant en défense central, sorti sur blessure en milieu de semaine contre Midtjylland, était également absent de la partie.

Mais ce n’est pas tout. Le technicien allemand devait également se passer des services de ses milieux de terrains Thiago Alcantara et Naby Keita. Le technicien allemand concoctait donc un 4-3-3 et titularisait aux cotés de Gomez en défense centrale, Nathaniel Phillips, 23 ans, revenu cet été d'un prêt à Stuttgart. Le tout jeune Curtis Jones était choisi au milieu de terrain aux cotés du capitaine Jordan Henderson et Wijnaldum. Le trio Salah-Firmino-Mané était lui sans surprise reconduit. De leur côté, les hommes de David Moyes devaient œuvrer sans Michail Antonio, meilleur buteur des Hammers et décisif le week-end passé face à Manchester City.

Diogo Jota, une nouvelle fois décisif

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont bien les joueurs de West Ham qui rentraient le mieux dans cette rencontre. Rapidement impliqués, les Hammers n’avaient besoin que de dix minutes pour refroidir les ardeurs des Reds. Sur un ballon aérien mal repoussé de la tête par Joe Gomez, Pablo Fornals contrôlait avant d’envoyait une belle frappe dans le petit filet d’Alisson (1-0, 10e). Séduisants, les Londoniens ouvraient donc le score comme la semaine passée face aux Citizens, ce malgré un faible pourcentage de possession de balle (28%). Les Reds se créaient quelques opportunités, mais il fallait attendre la 41e minute de jeu et une faute peu évidente d’Arthur Masuaku dans la surface de réparation pour voir une occasion franche. L’arbitre désignait le point de pénalty et Mohamed Salah ne se faisait pas prier pour égaliser et ainsi remettre son équipe dans le droit chemin après une première période poussive.

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Mersey pas très inspirés ce samedi, n'arrivaient pas vraiment à faire de différence dans le jeu et s'en remettaient à leur recrue Diogo Jota pour inscrire le second but des siens. Mais c'était sans compter sur l'intervention de la VAR et une position de hors-jeu. L'arbitre de la rencontre refusait sous les conseils de l'assistance vidéo le but de l'entrant (77e). Revanchard, l'attaquant portugais ne baissait pas les bras et sur une superbe inspiration de Shaqiri, l'ancien joueur des Wolves trouvait cette fois-ci le chemin des filets (2-1, 85e). Un but ô combien important qui offrait la victoire à son équipe et permettait au champion en titre de prendre la tête au classement.