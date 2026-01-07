Tottenham : le ciseau acrobatique somptueux de João Palhinha

À l’occasion de la 21e journée de Premier League, Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Bournemouth dans une rencontre intense et très rythmée. Bousculés par l’engagement des Cherries, les Spurs ont dû s’employer pour rester au contact dans un match ouvert et spectaculaire.

Le moment fort est venu de João Palhinha. Recruté l’été dernier par Tottenham, le milieu portugais a permis aux siens de revenir au score grâce à un geste de grande classe, inscrivant l’égalisation d’un ciseau acrobatique somptueux.