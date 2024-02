LdC : l’arbitre de PSG-Real Sociedad est connu

Se déroulant ce mercredi à 21h, le duel entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad s’annonce savoureux. Pour ce match, c’est l’Italien Marco Guida qui a été désigné comme arbitre. Il sera assisté par Ciro Carbone et Giorgio Peretti tandis que Fabio Maresca sera le quatrième arbitre. À l’assistance vidéo, on retrouvera également des Transalpins avec Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo.

Âgé de 42 ans, Marco Guida a notamment dirigé trois matches de Ligue des Champions avec Lens - Arsenal (2-1), Manchester United - Copenhague (1-0) et Antwerp - FC Barcelone (3-2). Il avait arbitré le match Paris Saint-Germain - RB Leipzig le 19 octobre 2021.