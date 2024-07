OM : Matt Pokora créé la polémique après le transfert de Mason Greenwood

Le transfert de Mason Greenwood à l’OM continue de faire couler de l’encre. Si l’arrivée de l’Anglais avait largement été critiquée par la classe politique, incarnée par le maire de Marseille Benoît Payan, tous les fans marseillais ne partageaient pas la même vision. C’est notamment le cas de l’artiste Matt Pokora, fan de l’OM depuis le premier âge, et visiblement ravi de la signature de Greenwood dans son club. Sous une publication Instagram de Marseille, le chanteur a en effet posté un commentaire qui n’a pas manqué de faire réagir. «Lessssssg00000000 ! Le seul endroit qu’on jugera, c’est le rectangle vert. Le reste, ce n’est pas de notre ressort. Sa rédemption, il la doit à sa femme et ses proches…pas à nous. Il est là, on va le soutenir», a-t-il écrit. Un commentaire qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, et corrigé quelques minutes plus tard par l’artiste en personne.

«J’ai été maladroit sur mon commentaire concernant l’arrivée de Greenwood à Marseille. Les interprétations faites ne reflètent pas du tout ma pensée, c’est pour cela que je l’avais rapidement supprimé. Evidemment que je condamne fermement et ne tiens pas à banaliser toutes formes de violences faites aux femmes ! (Et mon commentaire aurait dû commencer par ça) Sachant que depuis cette histoire, ils se sont remis ensemble et que le couple a depuis accueilli une petite fille. Dans mon message, je disais simplement que ce n’est pas à nous de juger ce qu’il se passe aujourd’hui entre eux, et de ne pas les laisser avancer sereinement dans ce chemin de reconstruction avec cette petite fille au milieu. Telle était ma pensée. J’ai réagi (peut être naïvement) en père de famille. Il ne s’agissait en aucun de banaliser ce qu’il avait fait mes excuses aux personnes blessées», a-t-il développé.