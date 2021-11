Le PSG et le Borussia Dortmund en pole pour s'offrir la pépite Karim Adeyemi !

La suite après cette publicité

Deux ans après avoir vendu Erling Haaland au Borussia Dortmund, Salzbourg sait déjà qu’une nouvelle vente juteuse se prépare : celle du jeune Karim Adeyemi. Âgé de 19 ans, l’international allemand (3 sélections, 1 but) est devenu l’une des sensations de cette saison grâce à ses prestations en championnat autrichien ainsi qu’en Ligue des Champions.

En Bundesliga, le natif de Munich a inscrit 10 réalisations et délivré une assist en 10 rencontres. Sur la scène européenne, c’est un très joli bilan de 3 buts et 1 passe décisive en trois matches qui est présenté. Remarquable et surtout remarqué. Car plusieurs grands d’Europe ont déjà ciblé le jeune Adeyemi. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont sur le coup.

Le PSG bien placé, mais…

En France, le Paris Saint-Germain s’est greffé au dossier, désireux de faire de cet attaquant prometteur un possible successeur de Kylian Mbappé. Pour le moment, le clan Adeyemi a déjà discuté avec le Bayern et le BVB. Sky Allemagne ajoute qu’une rencontre est également prévue avec les Rouge-et-Bleu. D’ailleurs, Paris et Dortmund seraient les deux équipes en pole dans ce dossier. Toutefois, les dirigeants franciliens vont devoir se montrer très convaincants lorsqu’ils passeront l’oral avec l’entourage du buteur.

Sport1 affirme en effet que c’est le Borussia Dortmund qui mène la danse en ce moment. Outre le fait d’avoir déjà pu parler avec le clan Adeyemi, le BVB possède l’avantage de pouvoir montrer et prouver à Adeyemi qu’il est un club favorisant l’éclosion des jeunes talents. Le cas d’Haaland est bien évidemment un bel exemple, mais Jadon Sancho, Achraf Hakimi ou encore Christian Pulisic peuvent également en témoigner. De plus, avec la vente d’Haaland, Dortmund n’aurait aucun mal à payer les 30 M€ minimums que réclame Salzbourg.