Pep Guardiola nargue Javier Tebas

Manchester City a reçu une très bonne nouvelle lundi, puisque le TAS a annulé la sanction imposée par l'UEFA qui privait les Skyblues de compétition européenne pour les deux prochaines années. Pep Guardiola en a ainsi profité pour régler ses comptes avec tous ceux qui jubilaient après cette punition, mais surtout, il s'en est pris à Javier Tebas, le président de la Liga qui avait salué la première décision de l'institution qui régit le football européen.

« Il fait partie de ces gens qui ont parlé. Il doit être très jaloux de la Premier League. Peut-être que la prochaine fois on lui demandera à quel tribunal et devant quel juge on doit passer. Il doit s'inquiéter de la Liga et se concentrer sur ça », a lancé le tacticien catalan. Bonne ambiance.