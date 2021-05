Sporting CP : la saison en or de Pedro Gonçalves

La suite après cette publicité

Et de 3 qui font 23 ! Auteur d'un triplé retentissant face au Maritimo (5-1, 34e et dernière journée de Liga NOS), Pedro Gonçalves (22 ans) a ponctué de la meilleure des manières une saison de rêve. Le milieu offensif, déjà sacré champion du Portugal il y a quelques jours, s'est offert, grâce à ses trois nouveaux buts, le titre de meilleur buteur, avec 23 réalisations au compteur donc.

Son principal concurrent au titre, le Suisse Haris Seferovic (29 ans), n'a pu faire mieux qu'un doublé contre le Vitoria Guimarães ce mercredi (1-3), restant donc bloqué à 22 unités. «Je suis très fier. C'est une année de grand travail et je veux remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de la saison, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce trophée est aussi pour eux», a savouré le Leão au micro de Sport TV.

L'Euro en point d'orgue

Le jeune homme, révélé la saison passée du côté de Famalicão, est le premier joueur portugais à décrocher la timbale depuis la saison 1995/96. Un petit exploit. Et pour couronner un exercice en tous points réussi, le natif de Chaves, sous contrat jusqu'en juin 2025, devrait en effet être sélectionné par Fernando Santos parmi les 26 élus pour représenter le Portugal à l'Euro 2020, comme l'expliquent en chœur A Bola, Record et O Jogo. De quoi faire grimper un peu plus la cote du garçon, pisté par Manchester United ou encore le Borussia Dortmund ces dernières semaines.

Le Sporting, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, n'entend pas s'en séparer cet été et s'appuiera sur sa clause libératoire, fixée à 60 M€, pour éloigner tous les courtisans. Mieux, les Lisboètes lui préparent même un nouveau bail, avec augmentation à la clé (700 000€ par an, contre 500 000€ actuellement) et revoir sa clause à la hausse (80 M€) selon les dernières indiscrétions de Record. Quand on aime...