Rennes : fin de saison pour Adrien Truffert qui devrait également manquer l’Euro Espoirs

Forfait pour le rassemblement des Bleuets ce mois-ci, en raison d’une blessure à la cheville contractée lors de la victoire du Stade Rennais face au PSG, le 19 mars dernier (0-2), Adrien Truffert ne refoulera plus les terrains de la saison. Le latéral gauche breton devrait se faire opérer selon Le Parisien et Stade Rennais Online.

Avec cette intervention, le joueur de 21 ans devrait ainsi manquer entre trois à quatre mois de compétition, et sa présence à l’Euro Espoirs serait donc plus que compromise (21 juin - 8 juillet, en Roumanie et en Géorgie). Samedi face à l’Angleterre, les Bleuets avaient déjà dû faire sans lui et sans le Nantais Quentin Merlin, également blessé. Ils s’étaient inclinés 4-0, avant de décrocher un match nul ce mardi face à l’Espagne (0-0).

