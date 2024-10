L1, Droits TV : beIN Sports a enfin réglé sa première échéance

Un peu plus de deux mois après avoir réobtenu les droits du championnat de France avec un match par journée jusqu’en 2029, et ce, pour un montant de 100 millions d’euros (80 de droit et 20 de sponsoring), beIN SPORTS a réglé sa première échéance auprès de la Ligue (un peu plus de 20 millions d’euros). Cela se faisait attendre, puisque ce retard avait causé l’amputation d’une vingtaine de millions d’euros pour les clubs français avant le début du championnat.

Dernièrement, l’OL avait d’ailleurs dénoncé cet accord en incendiant la Ligue. Mais comme le rapporte le journal L’Équipe, le conflit entre la LFP et beIN est certainement en voie de règlement, désormais. Le processus pour le paiement de la deuxième échéance, initialement prévu début octobre, a été enclenché, ce qui devrait aussi être apprécié par les clubs.