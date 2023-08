Mattéo Guendouzi passe de l’OM à la Lazio

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille cherchait à renflouer ses caisses depuis un certain temps. Un besoin devenu vital après son nouvel échec en Ligue des Champions. Rapidement, le nom de Mattéo Guendouzi (24 ans, sous contrat jusqu’en 2025) était sorti parmi les candidats aux départs. West Ham avait d’ailleurs été rapidement cité comme un courtisan sérieux.

De son côté, le joueur n’était pas forcément partant à deux ans du terme de son contrat, mais il était clairement identifié comme l’un des rares joueurs du club phocéen à posséder une valeur marchande intéressante. Une opportunité dont s’est saisie la Lazio, en quête de renforts dans l’entrejeu, notamment depuis le départ de Sergej Milinkovic-Savic en Arabie saoudite.

À lire

OM : le rôle de Doku dans l’arrivée de Murillo

Guendouzi va découvrir la Serie A

Comme nous l’avions révélé, les négociations entre les deux clubs étaient très avancées, la Lazio faisant du Français sa priorité. Aujourd’hui, ce dossier a enfin trouvé son épilogue. Mattéo Guendouzi s’est engagé avec les Biancocelesti. « Notre milieu de terrain international français est prêté à la Lazio Rome pour une saison avec option d’achat» informe le communiqué de l’Olympique de Marseille ce jeudi soir.

La suite après cette publicité

Il est en réalité prêté avec une option d’achat, qui deviendra obligatoire dans un an. À Rome, l’international tricolore (7 sélections, 1 but) découvrira le quatrième championnat de sa carrière après la Ligue 1, la Premier League (Arsenal) et la Bundesliga (Hertha Berlin). Enfin, le joueur devrait toucher environ 2,5 M€ par an en Italie.