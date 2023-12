Vitinha avoue qu’il n’était pas heureux à l’OM

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l’attaquant portugais de l’Olympique de Marseille Vitinha met en exergue sa relation avec son entraîneur, Gennaro Gattuso, qui lui a permis de changer d’état d’esprit : «ce n’est pas nouveau pour moi et il m’en parlé. Le foot n’est toujours facile. Garder le sourire ce n’est pas évident mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber au fond du trou. Il faut être bien sur le terrain, avec l’équipe à l’entrainement. Il m’a dit ça, d’être heureux, de sourire mais pas un sourire forcé, un sourire de joie. J’aurai plus d’opportunité de marquer, d’avoir des passes décisives. Je sens ce bonheur au quotidien à l’entrainement.»

Toujours face aux journalistes, le joueur de 23 ans, buteur et passeur décisif en milieu de semaine face à l’Olympique Lyonnais (3-0), révèle également ne pas avoir été heureux depuis son arrivée en janvier dernier (contre 30 M€), notamment en raison de sa disette face au but : «ça n’a pas toujours été facile. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les résultats ne viennent pas toujours. C’est un moment comme ça que j’ai vécu. Le coach s’en est rendu compte. J’étais un peu triste en effet alors que je suis quelqu’un de jovial, avec la joie de vivre. Des gens m’ont aidé à ce que je sois heureux, heureux avec les gens.» Désormais, à lui de confirmer son retour en forme face aux Merlus ce dimanche soir au Moustoir (20h45).