Le Real Madrid à la recherche d’un nouveau capitaine

Avec le départ désormais officiel de Sergio Ramos, l’éternel capitaine, le Real Madrid est désormais à la recherche d’un nouveau porteur de brassard. C’est l’un des enjeux de cette pré-saison et même si la succession de Ramos s’annonce compliquée, plusieurs noms ressortent du côté du Santiago Bernabeu.

D’après AS, Casemiro (29 ans) et Dani Carvajal (29 ans) seraient les joueurs les plus enclins à reprendre le brassard la saison prochaine. Les deux joueurs à vocation défensive sont dans la capitale espagnole depuis de nombreuses années et ils sont jugés par les dirigeants madrilènes comme des candidats crédibles, contrairement à Raphaël Varane ou Luka Modric, également évoqués, qui devraient plutôt encadrer la future génération.