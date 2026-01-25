NEOM : le gros craquage de Christophe Galtier en conférence de presse

Revoilà des nouvelles de Christophe Galtier. Depuis son départ du PSG, le technicien français semble commencer à se faire une petite carrière du côté du continent asiatique. Après une pige de quasiment deux ans du côté d’Al-Duhail, Christophe Galtier a pris la tête de NEOM SC l’été dernier avec l’envie d’incarner le gigantesque projet du club le plus riche de la Saudi Pro League. Mais pour le moment, l’aventure ne se passe pas comme prévu. Avec 1 seule victoire sur les 7 derniers matches (dont 5 défaites), NEOM est en souffrance.

Ce samedi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont essuyé une nouvelle défaite face au Al-Ahli de Riyad Mahrez ou Edouard Mendy (0-3). NEOM SC a ainsi encaissé trois buts en à peine 12 minutes (55e, 64e, 67e), ont concédé un penalty (55e) et une expulsion ensuite pour ne rien arranger (61e). Une défaite rageante pour Christophe Galtier qui a quitté la rencontre avant même la fin du match, très en colère contre ses joueurs. Et en conférence, il a tout simplement décidé de dézinguer ses joueurs, furieux de leur attitude et leur suffisance.

Galtier sort la sulfateuse

« Les joueurs vont découvrir qui est Christophe Galtier dans les prochains jours. Certains joueurs de cette équipe ne respectent pas le championnat et prennent les choses pour acquises. Mais ils vont découvrir qui je suis et quelles seront mes décisions lors des prochains matchs. Et je vous promets des décisions majeures dans la composition de départ, les choses vont bouger », a-t-il d’abord lancé l’ancien coach de Saint-Etienne sans nommer aucun de ses joueurs précisément. Ensuite, il a décidé d’être plus lucide pour analyser la performance de son équipe.

«En seconde période, nous avons très mal débuté, commettant deux grosses erreurs, dont la première a valu un penalty indiscutable à Al Ahly. Je suis mécontent, surtout de la répétition de ces erreurs qui nous coûtent des points. Le match a basculé après l’expulsion et le deuxième but, et il est devenu très difficile de rivaliser avec une équipe du calibre d’Al Ahly. La situation s’est encore compliquée après le troisième but encaissé. J’ai donc décidé de faire souffler certains joueurs qui enchaînaient les titularisations. Voilà qui résume bien le match : deux histoires différentes, une mi-temps sur deux. Je vais écarter des joueurs du onze de départ, locaux comme étrangers, à cause des erreurs commises. Contre Al-Shabab, ces erreurs nous ont coûté la défaite, et elles se sont répétées aujourd’hui, comme toujours. Les joueurs reconnaîtront mes décisions lors de la prochaine journée en raison des erreurs qu’ils commettent à chaque match. Salman Al-Faraj, Mohammed Al-Breik et Ahmed Hegazi connaissent la valeur du championnat saoudien. Malheureusement, certains joueurs ne la comprennent pas et prennent la compétition à la légère. » Le message est passé.